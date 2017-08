Canola quarto nella prima tappa della Colorado Classic, vince John Murphy

1 Minuti per leggerlo

Il calendario delle corse nordamericana prosegue con la nuova Colorado Classic, gara a tappe che riprendere la USA Pro Challenge che era stata cancellata l’anno scorso. Nella prima tappa, un circuito a Colorado Springs da ripetere sei volte, c’è stato il successo in volata sotto la pioggia dello statunitense John Murphy, 32enne della Holowesko-Citadel al terzo successo internazionale in stagione.

Alle spalle di Murphy si sono piazzati i connazionale Travis McCabe e Logan Owen, mentre per Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) è arrivato un quarto posto, ennesimo buon piazzamento di questa stagione. John Murphy è ovviamente anche il primo leader della classifica generale: stasera la seconda tappa si disputerà sempre in circuito a Breckenridge con un salitella da ripetere ben 10 volte in 103 chilometri.