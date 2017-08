Tragedia in Liguria, a 74 muore in bici “l’eroico” Luciano Berruti

Nel mondo dei cicloappassionati il suo è il nome più noto; in pochi al mondo possono vantare lo stesso amore per la bicicletta di Luciano Berruti. Ma da oggi, purtroppo, si deve utilizzare il passato: stamattina, mentre pedalava da solo sulle strade del suo entroterra ligure in zona colle del Melogno, il 74enne è morto, stroncato da un malore.

Il corpo di Berruti è stato rinvenuto da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito allertato i soccorsi, giunti però senza poter far nulla. Se ne va così un cantore e praticante del ciclismo eroico, fondatore assieme ai familiari del Museo della Bicicletta di Cosseria, dove sono esposti cimeli collezionati per oltre mezzo secolo. Innumerevoli le sue scorribande in giro per l’Europa con mezzi sapientemente restaurati e conservati, per trasmettere ad ogni giovane o meno giovane la passione delle due ruote.

Alla moglie Zofia, ai figli Leszek e Jacek, le più sentite condoglianze da parte della redazione di Cicloweb.