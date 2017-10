Tour of Taihu Lake, altra vittoria di Mareczko. Marini 2° e nuovo leader

1 Minuti per leggerlo

Altra vittoria italiana al Tour of Taihu Lake. Nella terza tappa in linea della corsa cinese, la Huzhou-Changxing di 134.3 km, a esultare è stato Jakub Mareczko. Già vincitore ieri, il portacolori della Wilier Triestina-Selle Italia porta così a cinque il computo di successi stagionali e a tredici quello delle affermazioni nella prova in questione.

Allo sprint, il primo dei battuti è stato l’altro bresciano Nicolas Marini (Nippo-Vini Fantini). Seguono il francese Benjamin Giraud (Delko Marseille Provence KTM), l’australiano Ryan MacAnally (H&R Block), lo spagnolo Jon Aberasturi (Team UKYO), l’ucraino Andriy Kulyk (Kolss Cycling Team), il canadese Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy), il tedesco Tino Thömel (Bike Aid), il francese Quentin Pacher (Delko Marseille Provence KTM) e il colombiano Luis Chia (Manzana Postobón).

Grazie all’abbuono ottenuto, Marini strappa la maglia di leader a Boivin. Domani spazio ai 117.4 km di Wujiang.