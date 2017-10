Il velocista australiano Jason Lowndes firma con il JLT Condor

Dopo una sola stagione trascorsa in maglia Israel Cycling Academy, Jason Lowndes cambia aria. Lo spilungone velocista, cresciuto nella BMX e visto nel 2016 con la Drapac, militerà nel 2018 in Gran Bretagna tra le file del JLT Condor. Il non ancora ventitreenne non ha ottenuto successi nel 2017, conquistando il secondo posto nella terza tappa del Giro d’Austria alle spalle di Elia Viviani.

L’australiano, come detto, sarà uno dei leader del JLT Condor, storica formazione Continental inglese. Assieme al suo sono stati annunciati gli ingaggi dei britannici Germain Burton, Thomas Stewart e Oliver Wood. Cambierà invece squadra il veterano Russell Downing che, alla soglia dei quarant’anni, è pronto ad affrontare una nuova esperienza in una squadra non ancora annunciata.