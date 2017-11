La Nippo Vini Fantini Europa Ovini presenta divisa e una bici speciale per il 2018

La Nippo Vini Fantini Europa Ovini ha svelato quest’oggi, in occasione della fiera Cycle Mode che si sta svolgendo a Tokyo, la divisa e la bici speciale che verrà utilizzata nel 2018. La tenuta, prodotta per la prima volta da Santini, presenterà una maggior accentuazione del blu, nella versione blu navy; non mancherà comunque il classico orangefluo, caratteristico del team.

Un’elegante texture romboidale, sfumata, gioca su due tonalità dello stesso colore che da separate e distante vanno a fondersi al centro della divisa formando una fitta “rete”, ispirata a quella delle antiche armature. Il main sponsor Nippo, insieme a Vini Fantini, per la prima volta poggiano insieme su sfondo blu. Novità tricolore tanto sul fronte, quanto sul retro maglia, è apportata dal terzo sponsor del team, Europa Ovini.

È stata inoltre presentata l’inedita colorazione blue della Protos 2017, la bicicletta targata De Rosa con cui correrà il leader del team Marco Canola. Questa la foto del mezzo

Il team manager Francesco Pelosi ha dichiarato: «È per noi motivo di orgoglio aver coinvolto nel nostro progetto un’altra realtà imprenditoriale così importante come Santini. La visione dell’azienda, la tecnologia utilizzata e gli importanti collegamenti con il mondo asiatico hanno fatto si che trovassimo subito l’accordo per una partnership biennale con opzione per il 2020. Nel nostro progetto verso i Giochi Olimpici, i prossimi tre anni saranno cruciali e il ponte culturale costruito andrà ulteriormente rafforzato, da entrambe le parti. In questo senso un nuovo partner tecnico, simbolo di eccellenza Made In Italy, conferisce ulteriore lustro e qualità alla nostra squadra, unendosi a De Rosa, altra azienda d’eccellenza che sin dal principio sostiene il nostro team. Devo ringraziare di cuore la famiglia Santini per la fiducia accordataci, siamo sicuri di poter fare un ottimo lavoro di sviluppo e supporto, sperando di festeggiare insieme tanti successi».