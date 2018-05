Giro d’Italia under 23, ecco le 15 formazioni italiane al via

Ieri, domenica 13 maggio, è stata una data importante per il panorama under 23 italiano. Tale data, infatti, ha chiuso il periodo valido per selezionare, in base ai risultati, le formazioni Continental e dilettantistiche che prenderanno parte al prossimo Giro d’Italia under 23, in programma dal 7 al 16 giugno.

Sono dunque quindici le formazioni aventi licenza italiana che gareggeranno, ciascuna con sei atleti di cui al massimo uno di nazionalità straniera. A completare il panorama saranno quindici team stranieri.

Poche sorprese in merito ai piazzamenti, con quattordici squadre sostanzialmente sicure del posto da alcune settimane. La piazza conclusiva è andata all’UC Sant’Elpidio, che è riuscita a conquistare la chiamata grazie a un eccellente avvio di stagione. Primo escluso è il Team Vejus, così come non sarà al via della prova nazionale la D’Amico Utensilnord, compagine di categoria Continental.

Questo la classifica (in rosso le formazioni qualificate)