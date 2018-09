Tappa e maglia a Serghei Tvetcov al Turul Romaniei, terzo Mattia Bais

La seconda tappa del Turul Romaniei ha visto trionfare il 29enne romeno Serghei Tvetcov che ha conquistato anche la testa della classifica generale. La tappa, lunga 162.8 chilometri, portava i corridori da Sibiu e Brasov e ad una dozzina di chilometri dal traguardo c’era da affrontare la salita di Poiana Brasov: è stato proprio qui che, dopo aver annullato la fuga di giornata in cui era presente Venchiarutti, Tvetcov ha attaccato staccando tutti e poi difendendosi in discesa dal tentativo di rimonta degli inseguitori.

Tvetcov è giunto al traguardo con 23″ di vantaggio su un drappello di sei inseguitori: la volata per la seconda posizione è stata vinta dal romeno Emil Dima della MSTina-Focus, ancora una volta è stato protagonista il Cycling Team Friuli che ha piazzato Mattia Bais in terza posizione, Giovanni Aleotti in sesta e Massimo Orlandi in settima. In classifica generale Serghei Tvetcov ha 23″ di vantaggio su Mattia Bais e Simon Pellaud, Aleotti è sesto, Orlandi ottavo mentre l’ex leader Peter Schulting è scivolato all’undicesimo posto a 58″.