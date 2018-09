La scheda della crono juniores femminile del Mondiale: Guazzini tra le favorite

Dopo le due cronometro a squadre i Campionati del Mondo di Innsbruck 2018 vedranno la disputa delle prove individuali. La prima è la Cronometro juniores femminile che si svolgerà su un percorso ondulato da Hall Wattens a Innsbruck per un totale di 19.8 chilometri. Per la vittoria si prospetta una sfida aperta a diverse atlete, con l’Italia che proverà a difendere il titolo ottenuto nel 2017 da Elena Pirrone.

In gara ci saranno tre ragazze italiane: si tratta del primo anno Camilla Alessio, che scatterà alle 10.10, del primo anno Giorgia Bariani, che partirà alle 10.37, e il secondo anno Vittoria Guazzini, campionessa europea in carica e tra le favorite per il successo. La toscana partirà per penultima alle 11.14.

Partenza prima atleta: ore 10.08

Arrivo ultima atleta: ore 11.50 circa

Startlist ufficiale: scarica qui

La corsa sarà trasmessa in diretta da RaiSport ed Eurosport1: per gli orari, consultate la guida tv di Cicloweb