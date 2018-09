Turul Romanei, ultima tappa a Balkan, terzo Ferronato. La generale a Tvetcov

1 Minuti per leggerlo

Il rinato Turul Romanei ha visto oggi la chiusura con una frazione pianeggiante a Bucarest. A imporsi in maniera netta allo sprint è stato Onur Balkan, campione nazionale di Turchia e qui in gara con la casacca della nazionale. Si tratta addirittura della nona affermazione stagionale per il ventiduenne a livello UCI.

Battuto il polacco Szymon Krawczyk (Voster ATS), buon terzo posto per Filippo Ferronato (Cycling Team Friuli). Seguono il neerlandese Stephan Bakker (Monkey Town), il bielorusso Yauheni Karaliok (Minsk Cycling Club) e Samuele Oliveto (Kobanya Cycling Team).

La vittoria finale della corsa è andata a colui che, del paese ospitante, è l’atleta più forte, vale a dire Serghei Tvetcov, qui in gara con la nazionale. Grazie all’abbuono ottenuto Onur Balkan balza al secondo posto mentre terzo è il polacco Mateusz Grabis (Voster ATS). Quinto posto per Mattia Bais, il settimo va a Giovanni Aleotti, entrambi del Cycling Team Friuli.