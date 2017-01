Un giovane costaricano per la Androni: ecco Kevin Rivera

La Androni Giocattoli-Sidermec ufficializza l’arrivo di un altro nuovo corridore: si tratta del costaricano Kevin Rivera, giovanissimo (classe ’98) atleta messosi in luce in patria nella categoria juniores. Su di lui il team di Gianni Savio punta molto, dato che è stato sottoscritto un contratto di durata quadriennale, con scadenza a fine 2020. In una delle pochissime apparizioni in Italia il diciottenne ha vinto, da isolato, il Trofeo Città di Notaresco.

Michele Bartoli, presso il cui centro studi Rivera ha effettuato i test, ha dichiarato: «Mai visto un corridore con una capacità polmonare così elevata». Dal canto suo Savio aggiunge: «Sul ragazzo, che fa parte del nostro progetto giovani, è stato fatto un investimento quadriennale. Ha grandi doti ma è ancora inesperto e in fase di maturazione fisica. Intendo farlo crescere gradualmente, così come ho fatto con tanti giovani lanciati tra i professionisti».