Il Team Colpack diventa la squadra satellite del Bahrain-Merida

Dopo essere stato legato alla Lampre dalla stagione 2017 il Team Colpack è diventato la squadra satellite del Bahrain Merida Pro Cycling Team. L’accordo è stato suggellato ieri mattina dall’incontro e dallo scambio di maglie tra il Team Manager del Team Colpack Antonio Bevilacqua e i rappresentanti del Bahrain Merida, il General Manager Brent Copeland ed il Business & Marketing Manager Alex Carera.

Alex Carera spiega i motivi di questa unione: «Il Team Colpack è una squadra che da tanti anni lavora con i giovani e sa come si lavora facendoli crescere in modo professionale e nell’ambiente giusto. Per noi e per Merida è fondamentale poter avere una squadra di sviluppo nella quale coltivare talenti e per questo abbiamo deciso di promuovere questo progetto».

Gli fa eco Brent Copeland: «È importantissimo questo progetto e per noi lavorare con una squadra preparata come la Colpack è un orgoglio oltre che una garanzia. Vogliamo far crescere i giovani soprattutto per prepararli al salto nel professionismo. In futuro sarà anche cruciale poter avere questa squadra di sviluppo in Europa per dare la possibilità di correre anche a giovani di talento asiatici e del Bahrain. Abbiamo trovato da parte di Antonio Bevilacqua e del suo staff la massima collaborazione e quindi non vediamo l’ora di poter scoprire qualche buon corridore anche da quella parte del mondo, ma nel frattempo sono sicuro che già avremo la possibilità di crescere con loro qualche ragazzo di grande prospettiva».

Da parte sua il team manager del Team Colpack Antonio Bevilacqua dichiara: «Non possiamo che essere felici ed onorati che una formazione importante e ambiziosa come Bahrain Merida abbia scelto di collaborare con la nostra realtà che punta a far crescere nel modo corretto i giovani, con l’intento, poi, di poterli lanciare nel mondo del professionismo».