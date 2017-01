Niente Women’s World Tour a Philadelphia, cancellata anche la gara maschile

1 Minuti per leggerlo

La Philadelphia International Cycling Classic, gara facente parte del circuito Women’s World Tour, non verrà disputata nel 2017: la corsa, prevista inizialmente per domenica 4 giugno, è stata cancellata a causa delle difficoltà da parte degli organizzatori a trovare un adeguato sostegno finanziario da parte degli sponsor. Oltre alla prestigiosa gara femminile, che ha visto la nostra Elisa Longo Borghini andare sul podio nelle ultime due edizioni, non verrà disputata neanche la concomitante gara maschile di categoria 1.1.