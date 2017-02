Nuovo sponsor, nuovo nome e nuova maglia: ecco la UAE Team Emirates

1 Minuti per leggerlo

Alla vigilia della corsa di casa, l’Abu Dhabi Tour, la formazione araba che ha dato seguito a quella che una volta era la Lampre ha annunciato importanti novità: la compagnia aerea Emirates, già presente nel mondo dello sport con numerosi accordi tra cui quelle di alcuni dei club calcistici più importanti d’Europa, entra in squadra come main sponsor. Per questo motivo a partire da oggi la squadra si chiamerà UAE Team Emirates e correrà con una maglia leggermente modificata: i colori principali saranno sempre il bianco ed il nero, ma sul busto comparirà il logo del nuovo sponsor ed è stata ingrandita la bandiera con i colori nazionali degli Emirati Arabi Uniti. Altri due sponsor annunciati oggi sono le compagnie arabe International Golden Group e ADS Securities.