Giacomo Nizzolo in sella ma la data dell’esordio stagionale ancora non c’è

Continuano i problemi per il campione italiano Giacomo Nizzolo che in questo 2017 non ha ancora disputato un solo giorno di corsa a causa di una tendinite al ginocchio destro che lo tormenta dallo scorso mese di dicembre: l’esordio inizialmente previsto in Argentina era stato rinviato a Dubai, poi in Algarve e quinti ad Abu Dhabi, ma il corridore della Trek-Segafredo non ha preso parte a nessuna di queste gare e adesso non c’è una data fissata per il suo rientro alle competizioni.

«Sono tornato a pedalare – spiega Nizzolo – ma non molto, circa due ore, due e mezza al giorno. Sento ancora un po’ di fastidio, non posso chiamarlo dolore. Sento la corsa migliore è pedalare, riprendere tono muscolare e migliorare la flessibilità. Sto facendo molta fisioterapia per riprendermi al 100%, è come se il mio corpo stia ancora cercando di proteggere il ginocchio, i muscoli pensano ancora che ci sia un problema». Le condizioni fisiche di Nizzolo saranno valutate giorno per giorno anche provando ad aumentare leggermente la durata degli allenamenti ma non ci sono certezze per il rientro il gruppo.