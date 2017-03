Istrian Spring Trophy, 5° Pacchiardo nella tappa vinta dal biker Giger

1 Minuti per leggerlo

Dopo il prologo di ieri l’Istarsko Proljece (o, utilizzando la dicitura inglese, Istrian Spring Trophy) ha visto oggi disputarsi la Parenzo-Labino di 161 km; con un attacco nel finale è riuscito ad imporsi Fabian Giger. Il ventinovenne, eccellente protagonista della MTB, è qui in gara con la nazionale svizzera ed ha raccolto il primo successo della carriera su strada.

Il gruppo, che ha avuto a che fare con una caduta all’ultima curva causa uno spartitraffico non segnalato, è giunto a 5″ dove l’austriaco Matthias Krizek (Tirol Cycling Team) ha regolato il britannico Ian Bibby (JLT Condor). Un piccolo buco fa in modo che tutti gli altri siano accreditati di 6″ di ritardo, a cominciare dal ceco Jiri Polnicky (Elkov-Author), l’azzurro Davide Pacchiardo (GM Europa Ovini) buon quinto, l’olandese Marc Goos (Development Team Sunweb), gli sloveni Andi Bajc (Amplatz-BMC), Ziga Jerman (Rog-Ljubljana) e Gorazd Per (Adria Mobil) e il croato Radoslav Rogina (Adria Mobil).

L’elvetico conquista anche la maglia di capoclassifica con 4″ su Bibby e 10″ su Horvat. Domani arrivo in salita per la Vrsar-Motovun di 186 km.