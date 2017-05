Solo Australia al Gp Industrie del Marmo: vince Storer

1 Minuti per leggerlo

Successo senza appello per la nazionale australiana, impegnata in Toscana al Gp Industrie del Marmo dove le squadre italiane non sono state capace di contrastare i canguri: fuga di 16 corridori partita dopo 30 km sul GPM di Ponti di Vara (con attraversamento delle spettacolari gallerie delle Alpi Apuane, peculiarità di questa gara), poi azione decisiva di Michael Storer e Lucas Hamilton sull’ultima salita di Badizzano. Il duo australiano guadagna ampio margine ed arriva con 1’40” sugli inseguitori a Carrara, con Storer che va a prendersi la vittoria. Terzo lo sloveno Matic Groselj (Rog-Lubiana), che precede un altro australiano, Jai Hindley.