Durango-Durango, vittoria per distacco di Annemiek Van Vleuten

Seconda vittoria stagionale per Annemiek Van Vleuten che, dopo una serie di ottimi piazzamenti nelle classiche del Women’s World Tour, oggi è riuscita ad imporsi nella Durango-Durango Emakumeen Saria, la gara di un giorno che apre la settimana basca del ciclismo femminile. La corsa prevedeva nel finale due passaggi sulla salita di Goiuria ed è lì che si sono fatte le differenza: la 34enne della Orica-Scott non era la più forte in salita oggi, ma ha saputo scegliere bene il tempo per l’attacco ed è arrivata da sola al traguardo.

A 24″ l’australiana Shara Gillow (FDJ) si è presa la seconda posizione mentre il podio (a 26″) è stato completato proprio da un’atleta basca, la 22enne Eider Merino. Per la Orica-Scott buoni piazzamenti anche da parte di Katrin Garfoon e Amanda Spratt, rispettivamente quarta a 59″ e quinta a 1’20”. Sorride anche la Alé Cipollini: la 26enne basca Ane Santesteban si è piazzato al sesto posto nella gara che segnava il suo rientro alle competizioni internazionali dopo l’incidente del mese di marzo.