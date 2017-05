Baltyk-Karkonosze, la volata d’apertura è di Johim Ariesen

1 Minuti per leggerlo

Si è assistito ad una volata per la prima tappa del Baltyk-Karkonosze Tour, corsa 2.2 iniziata oggi in Polonia. A vincere al termine dei 138.1 km della Kolobrzeg-Slowno è stato Johim Ariesen; l’olandese della Metec-TKH ha colto il terzo successo stagionale. Con lui sul podio salgono il polacco Kamil Zielinski (Domin Sport) e l’ucraino Andriy Kulyk (Kolss BDC Team). Quarto posto per il polacco Gregorz Stepniak (Wibatech Fuji), davanti ai connazionali del Domin Sport Kasper Gronkiewicz e Pawel Bernas.

Da segnalare una caduta che ha coinvolto alcuni possibili protagonisti dello sprint, impedendo loro di lottare per l’affermazione. Domani altro appuntamento per le ruote veloci con la Goleniow-Chociwel di 165.9 km.