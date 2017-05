Bira: Vince Van Vleuten in salita, la Garfoot tiene

1 Minuti per leggerlo

La popolare corsa femminile basca Emakumeen Bira giunge alla penultima frazione, con la Orica-Scott in totale controllo: la formazione australiana vince la terza tappa consecutiva. Stavolta, nella Etxarri Aranatz – San Miguel de Aralar, breve (58 km) ma con arrivo su una salita morbida ma lunga 12 km, ad imporsi è Annemiek Van Vleuten. Arrivano in 8 assieme all’ultimo chilometro, e la olandese ha carta bianca per andarsi a giocare la tappa: sullo scatto della giovanissima Nikola Nosková (Bepink Cogeas) risponde lei, andando a superarla sull’ultima curva; terza Ashleigh Moolman (Cervélo – Bigla), la Garfoot giunge ottava con le prime inseguitrici a 6″.

La nuova generale vede dunque tre atlete della Orica in testa alla classifica: Garfoot guida con 28″ su Van Vleuten e 30″ su Spratt. Paga dazio Soraya Paladin (Alé Cipollini), ieri seconda: stavolta prende 1’40” e scivola dalla quarta alla quindicesima posizione, appena dietro Susanna Zorzi (Drops). Domani ultima tappa, ancora piuttosto impegnativa, attorno ad Errentería.