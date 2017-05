Ronde de l’Isard, il tappone è di Lambrecht. In classifica comanda sempre Sivakov

2 Minuti per leggerlo

Tappone doveva essere, e tappone è stato alla Ronde de l’Isard. In quella che è tra le più impegnative prove a tappe riservate agli under 23, i corridori hanno affrontato oggi la Quillian-Plateau de Beille di 141 km. Tre le salite in programma, nell’ordine il Port de Pailheres, il Col de Chioula e infine la nota ascesa finale.

La vittoria è andata al giovane belga Bjorg Lambrecht; il talento della Lotto Soudal Under 23 è giunto al traguardo assieme al russo Pavel Sivakov (BMC Development Team). Medesime due formazioni, seppur a posizioni invertire, per il terzo e il quarto posto: sul gradino più basso del podio Steff Cras a 43″ e quindi Harm Vanhoucke a 45″.

A seguire i britannici James Knox (Team Wiggins) a 55″ e Stephen Williams (SEG Racing Academy) a 1’49”, il belga Emiel Planckaert (Lotto Soudal Under 23) a 2’50” e i francesi Rémy Rochas (Chambéry Cyclisme Formation) a 3’17”, Valentin Madouas (UC Nantes Atlantique) a 4’33” e Jérémy Bellicaud (Océane Top 16) a 5’04”.

In classifica Sivakov guida con 1’18” su Lambrecht, 2’17” su Cras e 2’27” su Vanhoucke. Domani ultima tappa di 142.1 km da Lavelanet a Saint Girons. Nel percorso da scalare Col de Montsegur, Port de Lers, Col d’Agnes e Col de Latrape, con gli ultimi 35 km di discesa e pianura.