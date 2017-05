Tour of Ukraine, la terza tappa è del tedesco Thömel

1 Minuti per leggerlo

In una giornata caratterizzata da tante cadute, al Tour of Ukraine si è assistito ad un nuovo sprint. Al termine dei 196.8 km di Bucha si è imposto Tino Thömel; per il tedesco della Bike Aid si tratta della prima affermazione stagionale. Alle spalle del ventottenne giramondo si è classificato l’argentino Germán Nicolas Tivani (Unieuro Trevigiani-Hemus 1896), battuto di circa mezza ruota.

Sul terzo gradino di podio l’idolo di casa Vitaliy Buts. Con l’abbuono, l’ucraino del Kolss Cycling Team consolida sempre più la leadership. Domani la frazione finale a Kiev, con un circuito nella capitale del paese per complessivi 131 km.