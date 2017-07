Tour of Qinghai Lake: Oleksandr Polivoda di nuovo a segno, beffato Jacopo Mosca

1 Minuti per leggerlo

Seconda vittoria consecutiva per l’ucraino Oleksandr Polivoda sulle strade del Tour of Qinghai Lake: il 30enne della Kolss ieri aveva regolato in volata il ristretto gruppo di testa al termine di una frazione di 224 chilometri, oggi la nona tappa misurava ben 235 chilometri ed è stata decisa da una fuga con otto corridori a giocarsi la tappa. Polivoda è riuscito ad avere la meglio dell’italiano Jacopo Mosca della Wilier-Selle Italia, già terzo nella frazione di ieri: Vitaly Buts, anche lui della Kolss, ha completato il podio a 4″ con Davide Mucelli che ha chiuso quinto.

Restano ancora quattro tappa al termine di questo Tour of Qinghai Lake ed in testa alla classifica generale c’è sempre Yonathan Monsalve con 20″ su Mauricio Ortega. Grazie alla fuga di oggi Mucelli e Mosca hanno recuperato qualcosa e adesso sono rispettivamente decimo a 6’47” e undicesimo a 8’49”.