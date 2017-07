Diramati i convocati delle nazionali maschili italiane per l’Europeo su strada

Sono stati comunicati i nomi degli atleti convocati per i Campionati europei su strada 2017, in programma a Herning dal 2 al 6 agosto. Il coordinatore delle selezioni nazionali, nonché responsabile della squadra élite, Davide Cassani, in collaborazione con i commissari tecnici Marino Amadori per gli under 23 e Rino De Candido per gli juniores, ha selezionato i seguenti corridori per l’appuntamento in Danimarca.

Élite: Davide Ballerini (Androni Giocattoli), Davide Cimolai (FDJ), Simone Consonni (UAE Team Emirates), Roberto Ferrari (UAE Team Emirates), Filippo Ganna (UAE Team Emirates), Jacopo Guarnieri (FDJ), Salvatore Puccio (Team Sky), Fabio Sabatini (Quick Step Floors), Elia Viviani (Team Sky). Nella prova a cronometro sarà impegnato Filippo Ganna.

Under 23: Edoardo Affini (SEG Racing Academy), Simone Bevilacqua (Zalf Euromobil Désirée Fior), Imerio Cima (Viris-Maserati-Sisal Matchpoint), Giovanni Lonardi (General Store Bottoli Zardini), Matteo Moschetti (Viris-Maserati-Sisal Matchpoint), Alessandro Pessot (Cycling Team Friuli). Nella prova a cronometro saranno impegnati Edoardo Affini e Paolo Baccio (Mastromarco Nibali Sensi).

Juniores: Davide Ferrari Davide (CC Cremonese 1891 Gruppo Arvedi), Michele Gazzoli (Aspiratoriotelli), Samuele Manfredi (Team Romagnano Guerciotti). Giulio Masotto (Cipollini Assali Stefen), Fabio Mazzucco (Borgo Molino Rinascita Ormelle), Luca Rastelli (CC Cremonese 1891 Gruppo Arvedi). Nella prova a cronometro sarà impegnato Antonio Puppio (Bustese Olonia).