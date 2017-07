Il ceco Kankovsky infila la quinta stagionale al Dookola Maszowsza

Quinta vittoria stagionale per il ceco Alois Kankovsky; il trentaquattrenne ceco della Elkov-Author ha fatto sua la volata per la prima tappa della Dookola Maszowsza, prova a tappe in programma fino a sabato in Polonia. Sul podio di giornata salgono i polacchi Grzegorz Stepniak (Wibatech 7r Fuji) e Eryk Laton (Team Hurom).

Quarto il lettone Emils Liepins (Rietumu Banka Riga), quinto il polacco Jakub Kaczmarek (CCC Sprandi Polkowice), sesto il tedesco Felix Gross (Rad-Net Rose Team), settimo il bielorusso Uladzimir Harakhavik (Nazionale bielorussa). Domani tappa di 180 km con partenza e arrivo a Grodzisk Mazowiecki, con un piccolo strappetto nella fase finale.