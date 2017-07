Tempo di rinnovi per AG2R La Mondiale e Team Katusha-Alpecin

Si susseguono i rinnovi in casa Team Katusha-Alpecin. Oggi è stata la volta di Maxim Belkov e di Pavel Kochetkov. Il trentaduenne Belkov, attualmente impegnato nella sesta stagione con la squadra di matrice russa ma di licenza svizzera, ha prolungato fino al dicembre 2018. Il trentunenne Kochetkov, già vincitore nel 2016 del titolo nazionale in linea, si è invece accordato per rimanere in rosa fino alla conclusione del 2019.

Anche la AG2R La Mondiale ha deciso di prolungare gli accordi con tre corridori. Si tratta di François Bidard, di Axel Domont e di Ben Gastauer. Il venticinquenne francese Bidard resterà fino al termine del 2019 mentre il ventiseienne francese Domont e il ventinovenne lussemburghese Gastauer hanno firmato fino al termine del 2020.