Clásica San Sebastián 2017

Rispetto al 2016 l’organizzazione della Clásica San Sebastián ha fatto interventi minimi sul tracciato di gara: la lunghezza complessiva è stata aumentata da 220 chilometri a 231 chilometri con l’inserimento della salita di Alkiza nella prima metà del tracciato, mentre la parte decisiva resterà inalterata. Quella che una volta era la salita simbolo della corsa, l’Alto de Jaizkibel, sarà affrontata due vote assieme all’Alto de Arkale ma l’ultimo passaggio sarà a 55 chilometri dal traguardo e le pendenze ormai non sono più in grado di fare troppa selezione. Tutto quindi si giocherà sul muro di Murgil Tontorra, un’ascesa di 2.5 chilometro al 9% di pendenza media con un picco massimo del 22%: nei sette chilometri di strada che porteranno i corridori sul Boulevard di San Sebastián ci sarà poco spazio per recuperare.

Fare pronostici non è facile, proprio perché molto dipende da quanto i reduci del Tour de France siano riusciti a recuperare in questi giorni senza però andare a compromettere la gamba: tuttavia l’olandese Bauke Mollema, protagonista con molte fughe in Francia e vincitore l’anno scorso a San Sebastián, sarà uno di quelli da tenere d’occhio; da notare che il numero 1 non sarà in possesso di Mollema, ma è stato assegnato al veterano basco Haimar Zubeldia che sabato metterà fin alla propria carriera da ciclista professionista. Tra chi ha fatto classifica al Tour de France invece troviamo Rigoberto Urán, Simon Yates e Warren Barguil, i quali hanno tutti il potenziale per puntare ad un risultato di prestigio, da non sottovalutare anche Mikel Landa e Louis Meintjes che hanno caratteristiche un po’ diverse da quelli citati in precedenza ma che emergono sempre sui percorsi impegnativi.

Della partita saranno anche oggi che a San Sebastián hanno conquistato vittorie o podi come Tony Gallopin, Philippe Gilbert, Simon Gerrans e Roman Kreuziger, ma altri uomini da tenere in seria considerazione sono il polacco Michal Kwiatkowski, forse finalmente libero da vincoli di gregariato, il campione olimpico Greg Van Avermaet, l’emergente Tiesj Benoot, lo sloveno Primoz Roglic, il colombiano Sergio Luis Henao e, tra chi non ha disputato il Tour de France, Julian Alaphilippe ed il campione del Giro d’Italia Tom Dumoulin. Tra gli italiani, quattro sono i nomi in cima alla lista: Gianluca Brambilla (sesto nel 2016), Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Diego Ulissi.