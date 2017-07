Rad am Ring 2017

E questa corsa, la Rad am Ring (letteralmente Giro sul Ring), è cointitolata proprio al campione di Mannheim. La gara maschile, che chiude una tre giorni con varie gare riservate a giovani e amatori, si corre lungo la distanza 143 km affrontando circa 4000 metri di dislivello. Si pedala sul mitico Nordschliefe con l’aggiunta della variante Sprint Strecke per ben cinque volte. Al termine di esse altre cinque tornate, ma stavolta sul circuito di 5.1 km attualmente affrontato dalle vetture di Formula 1 e delle altre categorie motoristiche.

Per una corsa così interessante dal punto di vista paesaggistico, è un peccato che la partecipazione sia di basso livello. Nessun team World Tour è infatti in gara, ivi compresi i due sodalizi tedeschi del massimo circuito. E anche le Professional sono decisamente poche, visto che ci si limita a tre. Occhi puntati sulla Veranda’s Willems-Crelan, che porta in gara Wout Van Aert; il fenomeno del cross è il favorito della vigilia, alla ricerca della quarta vittoria in cinquanta giorni. Con lui anche Stijn Devolder e Huub Duijn.

La WB Veranclassic Aqua Protect risponde con Alex Kirsch, che su questo percorso può veramente ben figurare; ad aiutarlo Olivier Pardini e Dimitri Peyskens. Più spuntata la Gazprom-RusVelo con Artem Nych e Ivan Savitskiy. Per il resto, solo team Continental. Alcuni nomi da tenere d’occhio sono quelli di Dexter Gardias (BIKE Channel Canyon), Christian Mager (Hrinkow Advarics), Martin Mortensen (ColoQuick Cult), Cristian Raileanu (Team Differdange-Losch), Patrick Schelling (Team Vorarlberg) e Peter Schulting (Destil-Jo Piels). Un solo azzurro al via, il veronese Nicola Toffali (0711 Cycling).