Tour of Utah, a Snowbasin Bookwalter si prende tappa e maglia

La seconda tappa del Tour of Utah si è disputata tra Brigham City e Snowbasin, con tre salite impegnative nei 152 km di gara. Dato il percorso accidentato, il gruppo si è spezzato in due tronconi, con una quarantina di elementi che sono entrati negli ultimi 10 km, in cui è prevista l’ascesa verso il traguardo.

Nei primi metri della salita hanno attaccato il canadese Adam De Vos (Rally Cycling) e l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Axeon Hagens Berman), con il primo che ha staccato il rivale attorno ai meno 7 km. Il ventitreenne ha mantenuto una decina di secondi di margine sul drappello alle sue spalle fino ai meno 1100 metri dalla conclusione, con il gruppo che ha accelerato l’andatura.

Pochi metri dopo l’arco dell’ultimo km ha attaccato il canadese James Piccoli (Elevate KHS), che è riuscito a guadagnare sui rivali di maggior lignaggio, tutti interessanti a marcarsi. Il venticinquenne, ex Amore & Vita, ha continuato la sua azione, provando fino alla conclusione a conquistare il risultato più importante della carriera.

Ma purtroppo per lui, alle sue spalle, due corridori hanno guadagnato sugli altri atleti ed hanno iniziato lo sprint finale. Piccoli è stato quindi ripreso e superato a circa 70 metri dal termine dal vincitore. Che risponde al nome di Brent Bookwalter; il corridore del BMC Racing Team ha finalizzato il lavoro dei suoi compagni di squadra, andando a conquistare la prima affermazione stagionale.

Secondo posto per l’interessante Sepp Kuss (Rally Cycling) mentre terzo lo sfinito James Piccoli. Quarto posto a 2″ per l’eterno spagnolo Francisco Mancebo (Hangar 15 Bicycles), quindi a 3″ sono stati classificati Kyle Murphy (Cylance Cycling), Robin Carpenter (Holowesko-Citadel) e il canadese Rob Britton (Rally Cycling). Completano la top 10 a 4″ Neilson Powless (Axeon Hagens Berman), l’australiano Jonathan Clarke (UnitedHealthcare) e Gavin Mannion (UnitedHealthcare).

Miglior italiano Pierpalo Ficara (Amore & Vita-Selle SMP), tredicesimo a 8″. In classifica il nuovo leader è proprio Bookwalter. Domani altro importante appuntamento con la cronoscalata di 9 km di Big Cottonwood Canyon.