Omar Fraile vestirà la maglia dell’Astana nelle prossime due stagioni

Aumenta la pattuglia spagnola nell’organico dell’Astana Pro Team: la formazione kazaka ha infatti ufficializzato l’ingaggio del 27enne Omar Fraile con un accordo valido per le prossime due stagioni. L’Astana si assicura così un corridore generoso, forte in salita e sul passo: nel corso dell’ultimo Giro d’Italia, con la maglia del Team Dimension Data che veste da inizio 2016, Fraile ha vinto in maniera spettacolare la dura frazione di Bagno di Romagna ma in carriera è stato anche per due volte di fila il miglior scalatore della Vuelta e ha vinto anche una classica di prestigio come il Giro dell’Appennino.