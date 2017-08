Michal Kwiatkowski rinnova, altri 3 anni al Team Sky: e inizia a pensare ai Grandi Giri

Il Team Sky ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con il polacco Michal Kwiatkowski per il prolungamento del contratto: il 27enne ex-iridato resterà quindi nel team britannico per almeno altre tre stagioni fino a tutto il 2020. Michal Kwiatkowski è uno dei protagonisti assoluti di questa stagione con le vittorie a Strade Bianche, Milano-Sanremo e Clásica San Sebastián, i podi all’Amstel Gold Race e alla Liegi-Bastogne-Liegi oltre al fondamentale lavoro al fianco di Chris Froome all’ultimo Tour de France.

Kwiatkowski è attualmente in ritiro a Livigno per preparare il finale di stagione: rientrerà alle gare al GP Plouay, poi Tour of Britain, Campionato del Mondo ed infine il Lombardia. «Credo che il Team Sky sia il meglio per le mie caratteristiche e credo di poter vincere molto in futuro qui. Alcune persone vorrebbero mettermi in una scatola e spedirmi in una direzione o in un’altra, ma io credo che tutto sia nell’essere pazienti e fare le cose passo dopo passo. Se continuerò a lavorare sulle salite e sulle cronometro, se potrò far bene in corse di una settimana come la Parigi-Nizza o il Delfinato e se ci saranno segnali che potrò far bene nei Grandi Giri, allora sì, coglierò l’occasione. Penso si essere nel posto migliore per farlo».