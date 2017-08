Patrick Bosman conquista la seconda tappa del Tour of Szeklerland

Grande giornata per il Team Hrinkow Advarics al Cycling Tour of Szeklerland: la formazione austriaca ha piazzato due atleti ai primi due posti della seconda tappa e ha conquistato anche la maglia di ieri. A vincere sul traguardo di Miercurea Ciuc, regolando in volata un gruppo di testa ristretto ad una ventina di corridori, è stato l’austriaco Patrick Bosman con il compagno di squadra Christian Mager, a segno ieri, in seconda posizione.

Il leader della corsa Nicolae Tanovitchii ha tagliato il traguardo in terza posizione, ma il relativo abbuono non gli è bastato a salvare la maglia che è passata sulle spalle di Christian Mager con un margine di appena 2″; Patrick Bosman è risalito in terza posizione a 9″ dal compagno di squadra. Domani giornata conclusiva al Cycling Tour of Szeklerland con due semitappe, una cronoscalata al mattino ed una frazione in linea dal percorso ondulato nel pomeriggio