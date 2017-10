La felicità dopo il coma: Stig Broeckx torna a visitare i compagni della Lotto

Vi ricordate di Stig Broeckx? Il corridore della Lotto Soudal caduto il 28 maggio 2016 durante la penultima tappa del Giro del Belgio, rimasto a lungo in coma vegetativo. Inizialmente le speranze di un miglioramento erano nulle e si temeva l’irreversibilità della sua condizione. Tuttavia, con il passare dei mesi, il ventisettenne ha compiuto un recupero insperato anche per gli stessi medici curanti.

Settimana scorsa Broeckx è tornato a far visita ai suoi vecchi compagni di squadra, prendendo parte ad un meeting. Il responsabile sanitario del team Servaas Bingé ha dichiarato ad un’emittente radiofonica belga: «In principio la situazione era disperata; pensare a questo quando una settimana fa ha mangiato assieme ai suoi amici è stato fantastico. Abbiamo trascorso una bella serata tutti assieme. A un certo punto gli ho chiesto come stesse, e mi ha risposto che è felice. Suo papà mi ha riferito un aneddoto sulla sua tenacia: durante la riabilitazione doveva pedalare per mezzora. Ogni volta, però, continuava a riazzerare il cronometro per poter pedalare più a lungo».

E sull’ipotesi di un suo eventuale ritorno alle competizioni, il medico si mantiene ovviamente estremamente cauto, non escludendo però completamente un suo clamoroso rientro stabile nel mondo del ciclismo.