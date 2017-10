Tre acquisti per il Team Ukyo, c’è anche l’olandese Raymond Kreder

La formazione giapponese Team Ukyo, di proprietà dell’ex pilota di Formula 1 Ukyo Katayama e tra le più competitive a livello asiatico, ha annunciato oggi tre nuovi acquisti per la prossima stagione. Il nome più interessante è senza dubbio quello del 27enne olandese Raymond Kreder che in carriera ha corso per tre anni nella Garmin e poi altri tre anni nella Roompot. La stagione 2017 di Kreder è terminata a fine agosto a causa di una frattura al polso, ma questo stop gli consentirà di iniziare presto la stagione con la nuova squadra: quest’anno Kreder non ha ottenuto vittorie, ma dodici top10, tutte in volata.

Altro acquisto del Team Ukyo è quello dell’australiano Robbie Hucker, corridore completo in arrivo dalla IsoWhey Sports-SwissWellness: quest’anno alla Hong Kong Challenge si è inchinato al solo Matej Mohoric mentre al Giro d’Ungheria ha chiuso in quarta posizione. L’ultimo nuovo innesto è quello del giapponese Naoya Yoshioka, 25enne che ha militato nella Nasu Blasen nelle ultime tre stagioni con un sesto posto al Tour de Hokkaido 2016 come miglior prestazione.