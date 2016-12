Il Gran Piemonte 2017 sarà teatro del Campionato italiano élite

In occasione del Consiglio Federale svoltosi ieri la Federciclismo ha ufficializzato l’assegnazione dei Campionati italiani su strada élite 2017: ad organizzare sabato 24 giugno la prova a cronometro e domenica 25 giugno la prova in linea sarà RCS Sport, con la prova in linea che sarà abbinata al Gran Piemonte. Le gare saranno disputate nel Canavese, vale a dire la medesima zona in cui si sono svolte le ultime edizioni della classica di fine stagione.

In contemporanea alla rassegna élite RCS organizzerà, sempre nel Canavese, i Campionati italiani su strada di Paraciclismo. È stata infine assegnata all’ASD Romano Scotti l’organizzazione dei Campionati italiani ciclocross 2018, che si terranno nell’Ippodromo delle Capannelle a Roma.