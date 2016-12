Víctor García vince in fuga la nona tappa della Vuelta a Costa Rica

La nona tappa della Vuelta a Costa Rica ha visto andare in porto una fuga di corridori fuori classifica nata quando mancavano poco meno di 100 chilometri all’arrivo sui 145 previsti: i protagonisti sono stati i costaricani Josué Alpízar e Eddier Godínez, lo spagnolo Víctor García ed il colombiano William Muñoz. Nel finale Godínez ha perso contatto e sono rimasti in tre a giocarsi la vittoria di tappa in volata: il più veloce è stato Víctor García (Canel’s), secondo è arrivato Muñoz, terzo Alpízar. Il gruppo principale è arrivato al traguardo con 3’04” di ritardo e non ci sono stati cambiamenti ai piani alti della classifica generale: comandano sempre i fratelli Rojas.