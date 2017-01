Nessuna offerta per Sébastien Minard: il francese costretto al ritiro

Dopo dodici stagioni trascorse tra i professionisti, le ultime sei delle quali in maglia AG2R La Mondiale, si conclude la carriera di Sébastien Minard. Il nativo di Senlis non ha ricevuto alcuna offerta per continuare l’attività nel 2017, dovendo quindi forzatamente terminare la propria esperienza. Valente gregario specializzato soprattutto nelle prove fiamminghe, il trentaquattrenne Minard, che in carriera ha partecipato a sei Tour de France, sei Vuelta a España oltre che ad una ventina di classiche monumento, ha vinto nel 2005 l’ultima frazione del Tour de l’Avenir e nel 2010 la Paris-Camembert.