Jens Voigt torna a pedalare contro il cancro: 27 ore in bici per beneficienza

È da un po’ che non si sentiva parlare di Jens Voigt, personaggio carismatico del ciclismo anni zero che aveva chiuso la carriera rilanciando il record dell’Ora. Il teutonico torna a farsi sentire per un impresa delle sue: tra lunedì e martedì ha pedalato per 27 ore quasi ininterrotte (soste alimentari e fisiologiche a parte) nella foresta di Gruenwald, a Berlino Ovest, scollinando ogni 4 km sul Teufelsberg, collinetta sede di un centro radio d’importanza storica, durante la guerra fredda. Giorno e notte, con temperature sottozero e neve, Jensie ha cumulato un dislivello pari a 8845 metri. Tutto questo a scopo benefico: i soldi raccolti durante la manifestazione, una somma pari a 25mila euro, serviranno alla ricerca contro il cancro.