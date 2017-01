Federciclismo, Di Rocco vince un’altra volta: quarto mandato presidenziale per lui

Renato Di Rocco resta inamovibile sulla poltrona della presidenza della Federciclismo. Per la quarta volta il dirigente abruzzese vince le elezioni federali e si conferma chairman della FCI, da lui diretta ininterrottamente dal 2005.

A Rovereto, sede dell’assemblea elettiva, Di Rocco ha conquistato la maggioranza qualificata per vincere al primo turno (il quorum era del 55%). 125 voti per lui, 79 per Norma Gimondi, 10 per Carlo Roscini, 0 per Angelo Francini; 1 scheda bianca, 22 schede nulle. Il “nuovo” presidente resterà in carica per un altro quadriennio.