La Méditerranéenne, annullata l’edizione 2017 della corsa francese

Gli organizzatori de La Méditerranéenne, la corsa a tappe francese che l’anno scorso aveva provato a rilanciare il vecchio Giro del Mediterraneo dopo un anno di assenza, hanno comunque che l’edizione 2017 non avrà luogo. In precedenza la corsa era già stata ridotta a sole due giornate di gara a causa dell’indisponibilità della gendarmeria francese a fornire un numero adeguato di motociclisti di scorta per garantire la sicurezza della carovana: questa riduzione, però, non è bastata a risolvere tutti i problemi e così dalla Francia giunge oggi la notizia della cancellazione definitiva della prova. L’obiettivo è di provare a riproporre la corsa nel 2018 iniziando a lavorare fin da subito al nuovo progetto.