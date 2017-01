Annunciate le Wild Card per il Giro 2017: restano fuori Androni e Nippo

1 Minuti per leggerlo

RCS Sport ha annunciato oggi le squadre che parteciperanno alla prossima edizione del Giro d’Italia, la centesima: oltre ai 18 team World Tour e alla Bardiani-CSF, invitata come vincitrice della Coppa Italia 2016, l’organizzazione della corsa rosa ha assegnato 3 Wild Card, non senza sorprese. Delle altre tre Professional italiane, solo la Wilier-Selle Italia sarà al via dalla Sardegna il prossimo 5 maggio, Androni Giocattolini e Nippo-Vini Fantini invece resteranno a casa: al loro posto sono state scelte la Gazprom-Rusvelo, una tappa vinta nel 2016 con Foliforov, e la CCC Sprandi.