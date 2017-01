Vuelta al Táchira, Yonathan Salinas vince sull’Alto Santo Domingo

Primo arrivo in salita alla Vuelta al Táchira e stoccata vincente del 26enne Yonathan Salinas che sull’Alto Santo Domingo s’è imposto con 4″di vantaggio sul connazionale Jhorman Flores. Ottimo risultato per l’Androni Giocattoli che ha piazzato il 19enne colombiano Ivan Ramiro Sosa in terza posizione a 7″ dal vincitore di tappa: con questa prestazione Sosa è risalito al sesto posto in classifica generale conquistando il primato nella classifica dei giovani.

Nella generale resta davanti a tutti John Nava che ha perso 40″ dal compagno di squadra Yonathan Salinas ma è riuscito comunque ad aumentare a 24″ il suo vantaggio su Jackson Rodríguez ma tutto può ancora essere ribaltato viste le numerose montagne che devono ancora essere scalate. Per quanto riguarda il risultato della quinta tappa, segnaliamo anche il 10° posto del 34enne José Rujano.