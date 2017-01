Vuelta a San Juan 2017

Quattro le ore di fuso rispetto all’Europa Centrale, per una gara che si annuncia bagnata, almeno nelle prime giornate. Di buon livello la partecipazione, visto che al via saranno quattro team World Tour: il Barhain-Merida schiera subito il grosso calibro, che risponde al nome di Vincenzo Nibali. Non scherzano neppure la Quick Step Floors con l’accoppiata Tom Boonen e Fernando Gaviria, la Trek-Segafredo con Bauke Mollema e la UAE Abu Dhabi con Darwin Atapuma, Alberto Rui Costa e il debuttante Filippo Ganna. Non da meno neppure la partecipazione delle Professional, con Androni, Bardiani, Caja Rural, Nippo e UnitedHealthcare a legittimare la promozione. Completano il campo le formazioni Continental e alcune rappresentative nazionali fra cui quella italiana, che avrà come bocca da fuoco Elia Viviani