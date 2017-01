Challenge Ciclista Mallorca 2017

Il Challenge ha vissuto il suo apogeo negli anni ’90, quando Maiorca era la meta preferita dai ciclisti per preparare al caldo la stagione. Col tempo, l’espansione del ciclismo fuori dall’Europa ha ridimensionato tale fenomeno, e anche il prestigio della prova, che dopo aver vissuto qualche annata di rinascita si ritrova con l’edizione più povera di sempre a livello di partecipazione: solo 4 i team World Tour presenti e 6 le Professional, il resto della partecipazione è completata dalle Continental e da 3 nazionali composte da pistard. La presenza tuttavia di squadre di riferimento come la Movistar e la Sky nobilita la prova, con Nairo Quintana, Alejandro Valverde e l’ex campione del mondo Michal Kwiatkowski all’esordio stagionale, per contendersi le prove più difficili (Valverde e Kwiatkowski hanno vinto il Sierra de Tramuntana rispettivamente nel 2015 e nel 2014). I velocisti di riferimento per contendersi le due prove più facili saranno invece Nacer Bouhanni (Cofidis) e André Greipel (Lotto Soudal)