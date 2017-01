New Zealand, a Mould la quarta tappa. Cooper balza in vetta alla generale

1 Minuti per leggerlo

È risultata assai movimentata la quarta frazione del New Zealand Cycle Classic: la Masterton-Martinborough di 143 km ha visto giocarsi il successo tre corridori e a prevalere è stato Jon Mould. Il venticinquenne britannico del JLT Condor ha preceduto l’australiano ex Drapac Jordan Kerby (Cobra 9 Interbuild) e il neozelandese Joseph Cooper (IsoWhey Sport Swisswellness). A 34″ si sono classificati l’irlandese Robert-Jon McCarthy (JLT Condor) e il neozelandese Hamish Bond (Blindz Direct-Swift Carbon) e a 38″ l’altro padrone di casa Logan Griffin (Oliver’s Real Food).

La prima parte del gruppo, compreso il leader James Oram (Nazionale neozelandese), è giunta a 1’37” di ritardo dal vincitore; per questo motivo la nuova maglia gialla è Cooper, che ora guida con 36″ su Griffin, 37″ su Oram, 38″ su Mould, 47″ sull’australiano Sam Crome (IsoWhey Sport Swisswellness) e 49″ sul britannico Steven Lampier (JLT Condor). Quando manca solo la Masterton-Masterton di 120 km da disputare interamente in circuito il trentunenne Cooper ha in pugno la corsa.