Ciclocross, svelato il calendario della Cdm 2017-2018. Niente tappa in Italia

È stato comunicato il calendario delle nove prove che comporranno la Coppa del Mondo di ciclocross per la stagione 2017-2018. Come quest’anno il via sarà dato a metà settembre con un doppio appuntamento statunitense; ma se il Jingle Cross di Iowa City è confermato, l’appuntamento di Las Vegas viene sostituito con Waterloo. Confermati gli appuntamenti di Koksijde, Zeven, Namur, Heusden-Zolder e Hoogerheide, entrano in calendario la prova di Nommay in Francia e Bogense in Danimarca, paese che farà il suo debutto.

Il motivo è presto detto: il Management Committee dell’UCI ha assegnato proprio a Bogense l’edizione 2019 del Mondiale di Ciclocross. Il paese scandinavo aveva in precedenza ospitato una sola rassegna iridata della specialità, ossia nel 1998 a Middelfart.

A far spazio alle due nuove prove escono altrettanti appuntamenti, ossia Valkenburg, che nella prossima stagione sarà il teatro del Mondiale, e Fiuggi: la prova italiana lascia dunque spazio dopo una sola edizione