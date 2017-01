Quattro squadre World Tour al via del prossimo Trofeo Laigueglia

1 Minuti per leggerlo

Il prossimo 12 febbraio ci saranno almeno 22 squadre al via della 54esima edizione del Trofeo Laigueglia: tra queste anche quattro formazioni del World Tour, Astana, UAE Abu Dhabi e le francesi AG2R La Mondiale e FDJ. Presenti ovviamente tutte le formazioni Professional e Continental italiane, oltre alla selezione Nazionale guidata da Davide Cassani. L’organizzazione della corsa ligure ha chiesto anche una deroga all’UCI per sforare il limite massimo fissato per gare 1.HC di due Continental straniere: qualora dovesse essere concessa, ci sono altre tre squadre pronte ad aggiungersi la startlist.

Le squadre iscritte:

Nazionale Italiana (Ita)

AG2R La Mondiale (Fra)

Astana Pro Team (Kaz)

FDJ (Fra)

UAE Abu Dhabi (UAE)

Androni Giocattoli (Ita)

Aqua Blue Sport (Irl)

Bardiani CSF (Ita)

Delko Marseille Provence KTM (Fra)

Direct Energie (Fra)

Fortuneo – Vital Concept (Fra)

Gazprom – Rusvelo (Rus)

Israel Cycling Academy (Isr)

Nippo – Vini Fantini (Ita)

Team Novo Nordisk (Usa)

WB Veranclassic Aquality Projet (Bel)

Wilier Triestina (Ita)

Armee de Terre (Fra)

D’Amico – Utensilnord (Ita)

GM Europa Ovini (Ita)

Sangemini MGKvis Olmo Vega (Ita)

Unieuro Trevigiani – Hemus 1896 (Bul)