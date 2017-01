Ancora Tim Wellens a Mallorca: batte tutti anche al Trofeo Andratx

1 Minuti per leggerlo

Terza prova della Challenge Mallorca e seconda vittoria per Tim Wellens che oggi ha conquistato il Trofeo Andratx-Mirador des Colomer dopo che ieri si era già imposto nel Trofeo Serra de Tramuntana. Un avvio di stagione fantastico per il 25enne della Lotto Soudal che, assieme a tutti i compagni di squadra, dimostra di essere già in grandi condizioni di forma.

La corsa si è decisa sullo strappo finale in salita dopo che il gruppo principale ha annullato la fuga di Jonathan Dibben e Christian Knees (entrambi Sky) ad appena cinque chilometri dall’arrivo. Tim Wellens è scattato al momento giusto ed è andato a tagliare il traguardo con un ampio margine che gli ha permesso di godersi appieno il trionfo: Alejandro Valverde si è piazzato in seconda posizione, seguito da altri due uomini della Lotto Soudal, Tiesj Benoot e Louis Vervaeke, quest’ultimo quarto a 4″. Nell’ordine d’arrivo troviamo a seguire David Belda a 5″, Pieter Weening, Rafal Majka, Ian Boswell, Alexander Aranburu, Vicente Garcia de Mateos e David Lopez tutti a 7″.