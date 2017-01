GP La Marseillaise 2017

145 km da Marsiglia a Marsiglia, passando per un po’ di entroterra accidentato, punteggiato dalle salite del Pas de la Couelle (km 43), dell’Espigoulier (km 68), di Crêtes (km 118) e infine del Col de la Gineste (km 135) prima della picchiata sulla città portuale. Primo atto anche della Coppa di Francia, la gara vede la partecipazione delle due World Tour transalpine (FDJ e AG2R), e di tutte le Professional e le Continental nazionali; dal vicino Belgio arrivano la Lotto Soudal e altre quattro Professional (il dettaglio nella startlist della pagina accanto).

Sarà l’occasione per rivedere finalmente in gara Thibaut Pinot (FDJ), assente da metà Tour de France 2016, e pronto a una stagione in cui si misurerà col Giro d’Italia; un solo italiano in gara, si tratta di Mauro Finetto all’esordio con la nuova maglia della Delko Marseille. Per lui che ha rischiato di restare appiedato, un nuovo inizio certamente ricco di stimoli.