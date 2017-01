Volta a la Comunitat Valenciana 2017

A dir poco eccellente il campo di partecipanti per una corsa che, giova ricordarlo, è di categoria 2.1; addirittura dodici le compagini World Tour, numero superiore a diverse delle nuove prove del massimo circuito. C’è il detentore del titolo Wout Poels, in un Team Sky equipaggiato anche con Michal Kwiatkowski. Ben accessoriata anche l’Astana Pro Team con Pello Bilbao, Jakob Fuglsang e Michele Scarponi, così come la FDJ con Thibaut Pinot e Sébastien Reichenbach, l’Orica-Scott con i gemelli Adam e Simon Yates, il Team Katusha con Tony Martin e Ilnur Zakarin e il Team LottoNL-Jumbo con Steven Kruijswijk e Primoz Roglic. La Quick Step Floors schiera i grossi calibri Philippe Gilbert, Daniel Martin, Zdenek Stybar e Niki Terpstra mentre in casa BMC Racing Team tiene alto l’onore Greg Van Avermaet. Completano il campo dei team di primo livello l’AG2R La Mondiale con Oliver Naesen, la Cannondale-Drapac con Davide Forrmolo e Sep Vanmarcke, il Team Dimension Data con Igor Antón e soprattutto il Movistar Team con Andrey Amador, Daniel Moreno e Nairo Quintana.

E non è finita qui, perché anche tra le sette formazioni Professional si presentano competitive: per la Caja Rural-Seguros RGA Sérgio Pardilla, per la CCC Sprandi Polkowice Maciej Paterski e Simone Ponzi, per la Cofidis, Solutions Crédits ci sono Nacer Bouhanni e Daniel Navarro, per la Direct Énergie Bryan Coquard, per la Gazprom-RusVelo Alexander Foliforov, per la Israel Cycling Academy Ben Perry e per la Roompot-Nederlandse Loterij Pieter Weening. Sei i rimanenti team, ossia le Continental spagnole Burgos-BH, Euskadi Basque Country-Murias, la domenicana Inteja Dominican Cycling Team, il giapponese Team UKYO, la portoghese W52-FC Porto e la nazionale spagnola.