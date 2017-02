Tour du Haut Var-Matin 2017

Rispetto alla passata stagione il campo dei partenti è di minor livello qualitativo, come testimonia la riduzione da nove a tre delle compagini World Tour ai nastri di partenza. Ci sarà il detentore del titolo Arthur Vichot che, in caso di nuova affermazione, raggiungerebbe Joop Zoetemelk come plurivittorioso della prova; nella FDJ occhio anche a Odd Christian Eiking e Anthony Roux. L’AG2R La Mondiale può contare sullo sprinter Samuel Dumoulin e sugli scalatori Alexandre Geniez e Pierre Latour mentre in casa BMC Racing Team saranno diverse le possibilità, fra le quali l’azzurro Damiano Caruso.

Particolarmente agguerrite le formazioni Professional, a cominciare dalla casalinga Delko Marseille Provence KTM: Julien El Farès, Ángel Madrazo, Quentin Pacher e l’azzurro Mauro Finetto daranno certamente battaglia. Poker importante anche per la Direct Énergie con Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel, Jonathan Hivert e Thomas Voeckler e per la Fortuneo-Vital Concept con Maxime Bouet, Anthony Delaplace, Romain Hardy e Arnold Jeannesson. Più spuntata la Cofidis, Solutions Crédits con Julien Simon a comandare una pattuglia di giovani.

Meritano una menzione anche Justin Jules e Maxime Vantomme della WB Veranclassic Aqua Protect, Julien Antomarchi della Roubaix Lille Métropole, Jérémy Bescond della HT BTP-Auber 93, Steven Tronet della Armée de Terre e il campione svizzero Jonathan Fumeaux con il Team Roth. Numerosa la pattuglia italiana, con la Androni Giocattoli capeggiata dal sempre costante Francesco Gavazzi con Andrea Vendrame in rampa di lancio. A livello Continental ecco Antonino Parrinello con il GM Europa Ovini, Marco Zamparella con l’Amore&Vita-Selle SMP e il debutto di Davide Rebellin con il Kuwait-Cartucho.es.